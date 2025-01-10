Denizli Kayak Merkezinde Alp Disiplini İl Birinciliği Yarışları gerçekleşti. U12, U14, U16 ve U18 kategorilerinde düzenlenen yarışta dereceye giren sporculara ödülleri taktim edildi.

Denizli Kayak Merkezinde Alp Disiplini İl Birinciliği Yarışları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. U12, U14, U16 ve U18 kategorilerinde sporcular yarışma heyecanı yaşadı. Zorlu parkurlarda yarışan sporcular, dereceye girebilmek için yeteneklerini sergiledi. Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mahmut Kuruoğlu tarafından takdim edildi. - DENİZLİ