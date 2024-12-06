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Denizli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye İkincisi Oldu

Denizli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye İkincisi Oldu
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Kamu Spor Oyunları'nda Türkiye İkincisi olan Denizli Kadın Voleybol Takımı, başarı hikayesini Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ile paylaştı. Takım, Denizli'yi temsil ederek önemli bir başarı elde etti.

Kamu Spor Oyunları Türkiye İkincisi olan Denizli Kadın Voleybol Takımı, başarılarının hikayesini Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman'la paylaştı. Her biri kamu çalışanı olan kadın voleybolcular kazandıkları kupayla neleri başarabildiklerini gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen "2. Kamu Spor Oyunları" uzun maratonun ardından tamamlandı. Basketbol, Voleybol ve Masa Tenisi branşlarını içeren oyunlarda tüm yurtta kamu personelleri önce illerinde, sonra bölge müsabakalarında yarıştı. Bölge yarışmalarında ilk sırayı alan takımlar ise Ankara'da yapılan Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı. Kamu Spor Oyunları "Kadınlar-Voleybol" kategorisinde önce İl Birinliği ardından Ege Bölge Birinciliği'ni kazanarak ilimizi Ankara'da gerçekleşen Kamu Spor Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda temsil eden Denizli Valilik Kadın Voleybol takımı, Türkiye İkincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Denizlili Kadın Voleybolcular kazandıkları kupayı Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman'a getirerek başarı hikayelerini İlman'la paylaştı. Takım olarak güzel bir arkadaşlık ortamı kurduklarını söyleyen voleybolcular, Denizli'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Başarılarından dolayı Kadın Voleybol Takımını kutlayan İl Müdürü İlman, sporculara başarı belgesi ve isimleri yazılı milli takım forması takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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