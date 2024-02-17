Üye Girişi
Haberler

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Mahallemde Maç Var' futbol turnuvası başlıyor

Güncelleme:

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin sağlıklı ve pozitif etkinliklerle buluşmasını sağlamak için düzenlediği 'Mahallemde Maç Var' futbol turnuvası 19 Şubat 2024 günü açılış töreniyle ilk müsabaka başlayacak. Turnuva, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyor ve 50 farklı mahalleden katılımcıların mücadelesine ev sahipliği yapacak. Detaylar 'mahallemdemacvar.com.tr' adresinde bulunabilir.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin sağlıklı ve pozitif etkinliklerle buluşmasını sağlamak için düzenlediği "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası 19 Şubat 2024 günü açılış töreniyle ilk müsabaka başlayacak.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvasının, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyor. İlk etkinliğin 19 Şubat 2024 tarihinde Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda saat 12: 00'da gerçekleştirilecek olan açılış töreni ve ilk müsabakasıyla başlayacağını duyurdu. Turnuvaya, 50 farklı mahalleden katılımcıların mücadelesinde gerçekleşeceğini duyurdu. Projenin gençlerin sosyal ve spor aktivitelerine yönlendirilmesi adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, bu kapsamlı organizasyonun gençlerin enerjisini pozitif alanlara yönlendirmesiyle, başarılı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Turnuvaya katılacak olan takımların, mahallelerini temsil ederek dostluk ve rekabet duygularını bir arada yaşatacak.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve paydaş kurumlarla birlikte düzenlemiş olduğu "Mahallemde Maç Var" isimli futbol turnuvası ile ilgili güncel bilgi ve haberlerin yayınlandığı "mahallemdemacvar.com.tr" isimli internet sitesinin de kullanıma açıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emniyet Müdürlüğü Denizli Etkinlikler Spor Haberler

Bakmadan Geçme

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Yarın Yokmuş Gibi dizisi hangi kanalda? Yarın Yokmuş Gibi dizisi nerede, hangi platformda? BORSA HARAM MI? (VİDEO) Diyanete göre borsada hisse alım-satımı, kripto para caiz midir, mekruh mudur? CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title