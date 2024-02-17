Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Mahallemde Maç Var' futbol turnuvası başlıyor

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin sağlıklı ve pozitif etkinliklerle buluşmasını sağlamak için düzenlediği "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası 19 Şubat 2024 günü açılış töreniyle ilk müsabaka başlayacak.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvasının, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyor. İlk etkinliğin 19 Şubat 2024 tarihinde Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda saat 12: 00'da gerçekleştirilecek olan açılış töreni ve ilk müsabakasıyla başlayacağını duyurdu. Turnuvaya, 50 farklı mahalleden katılımcıların mücadelesinde gerçekleşeceğini duyurdu. Projenin gençlerin sosyal ve spor aktivitelerine yönlendirilmesi adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, bu kapsamlı organizasyonun gençlerin enerjisini pozitif alanlara yönlendirmesiyle, başarılı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Turnuvaya katılacak olan takımların, mahallelerini temsil ederek dostluk ve rekabet duygularını bir arada yaşatacak.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve paydaş kurumlarla birlikte düzenlemiş olduğu "Mahallemde Maç Var" isimli futbol turnuvası ile ilgili güncel bilgi ve haberlerin yayınlandığı "mahallemdemacvar.com.tr" isimli internet sitesinin de kullanıma açıldığı bildirildi. - DENİZLİ