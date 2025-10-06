Denizli İdmanyurdu'ndan Sürpriz Çıkış: 3'te 3 Yaptı

TARİHİNDE ilk kez profesyonel ligde yer alan Denizli İdmanyurdu, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sürpriz çıkışını sürdürüyor. İç sahada son 3 sezon Play-Off oynayıp geçen yıl finalde şampiyonluğu ıskalayan Ayvalıkgücü Belediyespor'u da geriden gelip 2-1 mağlup eden Denizli ekibi evinde 3'te 3 yaptı. Denizli Atatürk Stadı'nda rakiplerine henüz puan kaptırmayan İdmanyurdu, 5 hafta sonunda 10 puana ulaştı. Denizli İdmanyurdu, köklü rakiplerin yer aldığı grupta zirvenin 3 puan gerisinde dördüncü sıraya tırmandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor