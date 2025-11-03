Denizli İdmanyurdu'ndan Bilal Şeflek Açıklaması: Anjiyo Oldu
3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Denizli İdmanyurdu'nda oynayan 33 yaşındaki futbolcu Bilal Şeflek, Söke 1970 SK karşılaşması sonrası yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve anjiyo oldu. Genel sağlık durumu iyi.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Denizli İdmanyurdu'nun tecrübeli futbolcusu Bilal Şeflek'in Söke 1970 SK deplasmanı sonrası anjiyo olduğu açıklandı. Denizli temsilcisi, 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Futbolcumuz Bilal Şeflek, dün oynanan Söke 1970 Spor karşılaşması sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Yapılan kontroller sonucunda anjiyo işlemi uygulanmış, operasyon başarıyla tamamlanmıştır.
Şu anda müşahede altında bulunan oyuncumuzun genel sağlık durumu iyi olup, tedavisi hastanede devam etmektedir" açıklamasını yayınladı.
