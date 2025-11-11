Haberler

Denizli İdmanyurdu'ndan Bahis Soruşturmasına İlişkin Açıklama

Güncelleme:
Denizli İdmanyurdu, PFDK'ya sevk edilen 8 futbolcusunun bahis faaliyetlerinde bulunmadığını ve Türk futbolunun temiz yönetilmesi gerektiğini belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Ege temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu, 8 futbolcusunun liglerdeki diğer futbolcularla birlikte bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilmesi sonrası açıklama yaptı. "Denizli'de bazı yerel medya kuruluşlarının, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklamaya dayanarak konuyu yeterince araştırmadan haberleştirdiklerini üzülerek görmekteyiz" diyen başlayan açıklamada, "Ancak az önce Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tarafımıza ulaşan resmi bilgilendirme mailinde, ismi listede geçen futbolcularımızın hiçbirinin Denizli İdmanyurdu Spor Kulübü forması altında herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadığı açıkça tespit edilmiştir. Kulübümüz, her zaman olduğu gibi Türk futbolunun etik değerlerine, dürüstlüğe ve sportmenliğe en yüksek hassasiyetle bağlı kalmaya devam edecektir" denildi.

İBRAHİM GÜNEL: TÜRK FUBTOLUNUN TEMİZ VE ADİL BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANCIMIZ TAM

Denizli ekibinde Başkan İbrahim Günel de, "Kulübümüzün bazı futbolcularının da isimlerinin bu listede geçtiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Denizli İdmanyurdu Spor Kulübü olarak, Türk futbolunun temiz ve adil bir şekilde yönetilmesi gerektiğine inancımız tamdır. Bu nedenle sürecin tüm aşamalarını dikkatle takip ediyor, resmi disiplin soruşturması tamamlanmadan herhangi bir yorum yapılmasının doğru olmayacağı kanaatindeyiz. TFF Disiplin Kurulu'nun kararının ardından gerekli bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyunun yalnızca kulübümüzün resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz" mesajını paylaştı.

