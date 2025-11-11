Haberler

Denizli İdmanyurdu'ndan 8 Futbolcu Bahis Soruşturmasında

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturmasında, Denizli İdmanyurdu Spor'da forma giyen 8 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. TFF, toplamda 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında incelemeye alındığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturmasında, Denizli İdmanyurdu Spor'da forma giyen 8 futbolcunun ismi listede yer aldı.

TFF, ülke genelinde toplam 1024 futbolcunun "bahis soruşturması" kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği açıkladı. Listede Süper Lig, 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de forma giyen futbolcuların olduğu ifade edildi.

Denizli temsilcisi Denizli İdmanyurdu Spor Kulübünde forma giyen 8 futbolcu da bahis soruşturmasında kurula sevk edildi. Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Denizli İdmanyurdu'ndan Burak Aktan, Talha Aydemir, Arda Furkan Cirit, Cihangir Çağlayan, Mehmet Deveci, Mikail Efe Kartal, Alihan Vural ve Mehmet Berke Yanmaz'ın isimleri yer aldı.

Denizlispor'un 2 maçı mercek altında

TFF'nin ortaya çıkardığı bahis soruşturmasında amatör kümeye düşen Denizlispor'un Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda deplasmanda oynadığı iki karşılaşma dikkat çekti.

5 Nisan 2021'de Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı karşılaşmada düdük Cüneyt Çakır'da olurken, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Listede yer alan bir diğer karşılaşma ise 2 Ocak 2021'de Sivasspor ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan mücadele. Bu maçın orta hakemi Erkan Özdamar, yardımcıları ise A. Bora Özkara ve Mustafa Sönmez olarak açıklanmıştı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
