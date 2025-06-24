Denizli İdmanyurdu'nda Ayrılıklar Başladı

Denizli İdmanyurdu'nda Ayrılıklar Başladı
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Bölgesel Amatör Ligden TFF 3. Lige yükselen Denizli İdmanyurdu Spor'da Teknik Direktör Gökhan Kaynak ile yollar ayrıldı. Mali sorunlar nedeniyle kulübün geleceği belirsizliğini koruyor.

Bölgesel Amatör Ligden, TFF 3. Lige yükselen Denizli İdmanyurdu Sporda yaprak dökümü başladı.

Takımı Bölgesel Amatör Ligde şampiyon yaparak TFF 3. Lige çıkmasını sağlayan Teknik Direktör Gökhan Kaynak Denizli İdmanyurdu Spor ile yollarını ayırdı.

2024 - 2025 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Denizli İdmanyurdu Spor kulübü şampiyon yaparak TFF 3. Lige çıkmasını sağlayan Teknik Direktör Gökhan Kaynak ile yollarını ayırdı. Mali sıkıntılar sebebiyle 3. Ligde mücadele edip etmeyecekleri belirleyemeyen kulüpte sallantılar başladı. Denizli İdmanyurdu Spor ile yollarının ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyuran Teknik Direktör Kaynak, kulüpte yaşanan belirsizlikler ve kendi hedefleri doğrultusunda görevinden ayrılma kararı aldığını belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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