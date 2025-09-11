Denizli İdmanyurdu, Nazillispor Maçına 3 Puan Hedefiyle Hazırlanıyor

TFF 3. Lig 4. Grup ilk maçında İzmir Çoruhlu FK'yı, 3-1 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yapan Denizli İdmanyurdu, 2. haftada oynayacağı Nazillispor karşılaşmasına 3 puan parolası ile hazırlanıyor.

TFF 3. Lig 4. Grup 2. haftasında deplasmanda Nazillispor ile karşılaşacak olan Denizli İdmanyurdu hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda futbolcuların istekli ve moralli oldukları görüldü. İlk maçı taraftarları önünde kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Denizli temsilcisinde tek düşünce Nazillispor müsabakasından 3 puanla ayrılıp, iyi başlayan sürecin devamını getirmek olduğu ifade edildi.

"Nazillispor maçı çok önemli"

Nazillispor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Denizli İdmanyurdu Teknik Sorumlusu Özcan Sert, "Çok ciddi bir rakip. Kupa maçımıza göre yapmış oldukları takviyeler var. İlk maç bizle kupada oynadılar. Mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Ligdeki ilk galibiyetlerini almak isteyeceklerdir. İç saha avantajını kullanmak isteyeceklerdir. Nazilli'nin sahası bakımda olduğu için maçı Didim'de oynayacağız. Çok sıkı çalışacağımız, çok ciddiye alacağımız, çok önem verdiğimiz maç. Maç hazırlık toplantısında futbolcularıma da söyledim. Biz her maça aynı ciddiyetle ve aynı konsantreyle hazırlanmak durumundayız. Burada rakibin kim olduğu hangi ligden olduğunun, kupa ya da lig olduğunun hiçbir önemi yok. Biz aynı ciddiyeti 30 maç boyunca sürdürmek durumundayız. Nazilli maçına da bu ciddiyetle bu konsantre ile hazırlanıp inşallah 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"Sadece stoper mevkiinde eksiğimiz var"

Takımda sadece stoper bölgesi için transfer yapacaklarını belirten Sert, "Şu an için eksik oyuncu sadece stoper bölgesinde. Bu bölgeye 2000 doğumludan küçük oynamış bir stoper alacağız. 2 stoperimiz var, Nazmi ve Emrehan. Kendilerinden memnunuz, genç kardeşlerimiz. Enes Balcıoğlu ve Mehmet Berke Yanmaz var. Bir de daha tecrübeli bir stoperle hem oradaki rekabeti artırmayı hem de ilerleyen uzun süreçte sakatlık gibi durumlarda orada eksik kalmamayı kritik bölge olduğu için arayışımız devam ediyor. İnşallah hem karakter anlamında hem de oyunculuk anlamında hem de maliyet anlamında en uygun futbolcu kardeşimizi bulduğumuzda kulübümüze kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ