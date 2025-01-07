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Denizli İdmanyurdu, deneyimli savunmacıyı renklerine bağladı

Denizli İdmanyurdu, deneyimli savunmacıyı renklerine bağladı
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TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ligin ilk yarısında sürdürdüğü performansı sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyor.

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ligin ilk yarısında sürdürdüğü performansı sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyor. Ligin ilk devresinde grubunu lider olarak tamamlayan Gürellerspor, tecrübeli stoper İsmail Konuk ile kadrosunu güçlendirdi.

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta ilk yarı itibariyle 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 32 puanla liderlik koltuğunda oturan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, ikinci yarı hazırlıklarına Başkarcı Şehit Sami Stadı'nda yaptığı antrenman ile başladı. Ligin ilk yarısındaki başarılı performansı sezon sonuna kadar sürdürerek şampiyonluğu hedefleyen kırmızı-siyahlı ekip, kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, uzun yıllar amatör ligde pek çok takımın formasını terleten 37 yaşındaki tecrübeli savunmacı İsmail Konuk'u renklerine bağladı.

"Memleketime geldiğim için mutluyum"

Şampiyonluk hedefi olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten İsmail Konuk, "Memleketime geldiğim için çok mutluyum. Sezon başından itibaren takip ediyorum, gayet başarılı gidiyorlar. Bende burada onlara yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Şampiyonluğa inanmış bir takım var burada. Aile olmuş bir takım var. İnşallah bende buraya katkı sağlarım. Sezon sonunda o şampiyonluk kupasını buraya getiririz diye düşünüyorum. Bu gün itibariyle de ikinci yarı hazırlıklarına başladık. Gayet iyi gidiyoruz. Eksik arkadaşlarımız var, onlarda yarın ve yarından sonra aramıza katılırlar. Eksik yerlere başkanımız hocamız muhakkak transfer yapacaktır. Onların gelişi ile daha güçlü bir takım olacağımızı düşünüyorum. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz. Benimde kariyerimde hiç şampiyonluk yoktu. Bende ilk şampiyonluğumu burada yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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