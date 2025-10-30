Haberler

Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877'yi Mağlup Ederek Sürpriz Yükselişine Devam Ediyor

Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877'yi Mağlup Ederek Sürpriz Yükselişine Devam Ediyor
Güncelleme:
TFF Nesine 3. Lig 4. Grupta, düşük bütçeli Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877'yi 1-0 yenerek puanını 17'ye çıkardı. Teknik sorumlu Özcan Sert, takımın başarılı performansından bahsetti.

TFF Nesine 3. Lig 4. Grupta Bornova 1877'yi mağlup ederek puanını 17'ye çıkartan Denizli İdmanyurdu, grubun en düşük bütçesiyle sürpriz takım oldu.

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.'yi evinde ağırlayan Denizli İdmanyurdu, maçı 1-0 kazanmasını bildi. Kırmızı siyahlılar evindeki galibiyet serisini 4'e çıkararak puan sıralamasında 4. sıraya yükseldi.

Müsabakayı değerlendiren kırmızı siyahlı takımın teknik sorumlusu Özcan Sert, maçın zor geçtiğini belirterek "Bornova belli bir oyun kültürüne sahip, kolay kolay kaybetmeyen bir takım. 7 maçın beşinde kaybetmedi. Futbol oynamaya çalışan bir takım. 3. Ligde her zaman geride oyun kurmaya, baskı altında bile pas yapmaya çalışan bir takım yok. Bornova bunu ısrarla yapıyor. Bizde bunu bu hafta ısrarla yapmaya çalıştık. İlk 5 dakika oyundan sonra, dar alan baskısını artırdık. Birebir baskı ile sonuç aldık. Baya da efor sarf ettik. Burada futbolcu kardeşlerimiz farkı artırma fırsatı da buldular. Bu geçiş oyunlarında. Atamadılar canları sağ olsun bu önemli değil. 1-0'da bizim için değerli bir galibiyet. 3 puan aldık. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz. Böyle candan mücadele eden futbolcularıma aslan parçalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz ligin en düşük maliyetli takımlarından birisiyiz"

Takım olarak iyi bir performans gösterdiklerine dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, "Her sene 3. Ligde sürpriz takım ortaya çıkıyor. Bu sürprizi biz yapmak istiyoruz. Bunu söylerken kafamdan uydurarak söylemedim. Kurulan bütçelere baktığımızda evet futbolu bütçeler oynamıyor ama kurulan bütçelere baktığımız zaman biz ligin en düşük maliyetli takımlarından birisiyiz. Lige baktığımız zaman evet bende şampiyonluk istiyorum. Bende Play Off'tan çıkmak isterim. Benim de hedeflerim çok büyük. Ama biz önce ayaklarımız yere basması lazım. Haddimizi bilerek adım adım gidiyoruz. Adım adım yükseliyoruz. Bu takım ligde kalmak ve ligi tanımak amaçlı kuruldu. Ama bu gün bu takım ligi tanımanın çok üzerinde gidiyor. Takımda her geçen gün yükselen bir oyun gücü var. Bu nedenle burayı atlamamamız lazım. Tüm Denizli'ye, tüm Türkiye'ye bunu söylüyorum. Bu gün 17 puan topladık. Bu puanı 8 haftada topladık ve rakiplerimiz Kütahyaspor, Karşıyaka, Eskişehirspor, Uşakspor onlarla birlikteyiz. Harcanan bütçeler arkalarında olan camialar maçları oynadıkları seyirci sayıları inanılmaz büyük. Biz buradan yukarıya doğru yürümek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
