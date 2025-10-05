Haberler

Denizli İdmanyurdu, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 Geçti

Güncelleme:
Denizli İdmanyurdu, 3. Lig 4. Grup maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek 10 puana ulaştı. Konuk ekip, penaltıdan bulduğu golle öne geçerken, ev sahibi takımın golleri Murat ve Talha'dan geldi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Denizli İdmanyurdu iç sahada Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 19'uncu dakikada penaltıdan Tugay'la öne geçti. Ev sahibinin gollerini 45+3'te Murat ve 60'ıncı dakikada Talha kaydetti. Grupta 5 maçta 3 galibiyet alan Denizli ekibi 10 puana ulaştı. Ayvalıkgücü 5 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
