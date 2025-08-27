Denizli İdmanyurdu Afyon Kampını Tamamladı

Yeni sezonda TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu, Afyonkarahisar kampını tamamlayarak Denizli'ye döndü. Denizli'de ilk çalışmasını Doğan Seyfi Atlı Stadında yapan kırmızı-siyahlı takımda moraller yerinde. Teknik Sorumlu Özcan Sert lige ve gelecek hafta oynanacak olan Ziraat Kupası ilk maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu, 17 Temmuz'da açtığı sezonun ardından Afyonkarahisar'da yaptığı kampı da tamamlayarak kente döndü. Kırmızı-siyahlılar, 3 Eylül Çarşamba saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur ilk maçı hazırlıklarına Doğan Seyfi Atlı Stadında yaptığı antrenman ile başladı. Yaklaşık 90 dakika süren ve oldukça neşeli geçen antrenmanda futbolcuların istekli ve moralli oldukları görüldü.

"İyi bir kamp süreci geçirdik"

Afyonkarahisar kamp sürecini ve Ziraat Kupası ilk maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Özcan Sert iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerine dikkat çekerek "Yaklaşık 16 günlük bir kamp sürecimiz oldu. Bu hafta Denizli'ye döndük ve çalışmalara devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta kupa maçımız var. Daha sonra da lig maçımız var. Artık yarından sonra yüklenmelerimizi azaltıp. İki maça da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Fiziksel yüklenmeler kısmından sonra taktiksel işlere maç özelinde çalışmalara başlıyoruz" dedi.

"Tam olarak hazır değiliz"

"Şu anda tam olarak takım hazır diyemeyiz, ancak hazır olmaya çok yakın" diyen Teknik Sorumlu Sert, sözlerine şöyle devam etti: "Normal hazırlık dönemi planlamamızda kupa maçı yoktu. Kupa maçınız hazırlık dönemimizin sonundaki haftaya koydular. Bizde biraz programımızı revize etmek zorunda kaldık. Ama takımımız yüzde 90-95 anlamında özellikle fiziksel olarak maç oynama seviyesine geldi. Bunu hazırlık maçlarında oynadığımız maçlarda gösterdiğimiz performanslarla gösterdik" diye konuştu. Biz normalde hazırız. Ama her zaman söylediğimi gibi daha hazır olmak zorundayız. Daha fazla gelişmek istiyoruz. O yüzden bizim hazırlığımızın sonu yok. Biz her zaman devam etmek zorundayız. Kadromuz şu anda tamam değil. Oldukça kaliteli bir kadromuz var. Oyuncu kardeşlerimiz bu 6 haftalık süreçte inanılmaz gelişimler gösterdiler. Bizi mutlu eden gelişimler gösterdiler. Ancak biz hep söylüyorum. Sıfırdan kurulan bir takımız. Geçen seneden alt yapıdan devam eden futbolcularımız yok. O nedenle sil baştan bir kadro yapıyoruz. Bu durumda da kadro sayımızı 23-24 oynayabilecek futbolcu seviyesine çıkarmamız gerekiyor."

"3-4 mevkide eksiklerimiz var"

Takımın iskeletinin büyük oranda oluştuğunu ifade eden Sert, "Bizim şu anda 3-4 mevkide eksiklerimiz var. Ama bunun için acele etmiyoruz. İskeletimizi oluşturduk. Bunun için en uygun hem karakter hem de oyun anlamında hem de maliyet anlamında takımımıza en uygun ve en iyi performansı verecek oyuncuyu mümkünse de kamp görmüş futbolcuları takımımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Ama yüzde 90 oranında kadromuz tamam diyebiliriz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ