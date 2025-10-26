Haberler

Denizli İdmanyurdu, 4'üncü Grub'ta 3'üncü Galibiyetini Aldı

3'üncü Lig'de mücadele eden Denizli İdmanyurdu, evinde Bornova 1877'yi 1-0 yenerek 4'üncü Grup'ta namağlup 3'üncü galibiyetini elde etti. Takım, 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile puanını 17'ye yükseltti ve play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

3'üncü Lig'de ilk sezonunu geçiren Denizli İdmanyurdu, 4'üncü Grup'ta son 4 maçta namağlup 3'üncü galibiyetini evinde Bornova 1877'yi 1-0 yenerek aldı. Denizli Atatürk Stadı'nda rakibini ilk yarıda Mustafa Arda Mutlu'nun tek golüyle geçen Denizli ekibi, 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle puanını 17 yaptı. Play-Off hattındaki yerini koruyan Denizli İdmanyurdu, liderlik yarışına da ortak oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
