Denizli İdmanyurdu, 3. Lig'de Namağlup Başladı
Profesyonel ligdeki ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyen Denizli İdmanyurdu, 3. Lig 4. Grup'ta 7 puana ulaşarak 3. hafta sonunda namağlup devam ediyor. İç saha maçlarında Altay'ı da mağlup eden takım, kaleci Mert'in kurtarışlarıyla dikkat çekti.
TARİHİNDE ilk kez profesyonel ligde mücadele eden Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona çok iyi bir giriş yaptı. Grupta köklü rakibi Altay'ı da evinde geriden gelip 2-1 mağlup eden Denizli temsilcisi 3 hafta sonunda namağlup 7 puana ulaştı. İlk hafta evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 yendikten sonra geçen hafta deplasmanda Nazillispor'la 1-1 berabere kalan İdmanyurdu iç sahada 2'de 2 yaptı. Denizli İdmanyurdu'nda Altay önünde penaltı kurtaran tecrübeli kaleci Mert galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor