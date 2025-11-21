Denizli İdman Yurdu Spor'un 8 Futbolcusuna Bahis Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturmasında, Denizli İdman Yurdu Spor'da forma giyen 8 futbolcuya verilen cezalar açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında yer alan Denizli İdman Yurdu Spor'da forma giyen 8 futbolcunun cezaları açıklandı. Soruşturma kapsamında Denizli temsilcisi Denizli İdman Yurdu Spor kulübünde forma giyen 8 futbolcuların cezaları ise şöyle; Talha Aydemir: Bahis eylemi nedeniyle FDT 57/2. madde uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti, Mehmet Deveci: Bahis eylemi nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti, Arda Furkan Cirit: Bahis eylemi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti, Cihangir Çağlayan: FDT 57/2 ve 13. maddeleri kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti, Burak Aktan: Bahis eylemi nedeniyle FDT 57/2 ve 13. maddesi uygulanarak 45 gün hak mahrumiyeti, Mikail Efe Kartal: Bahis eylemi nedeniyle FDT 57/2 ve 13. Maddesi kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti, Alihan Vural: FDT 57/2 ve 13. madde kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti, Mehmet Berke Yanmaz: Bahis eylemi nedeniyle FDT 57/2 ve 13. madde uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, bahis ve benzeri disiplin ihlallerine karşı sıfır tolerans politikasıyla hareket edildiği belirtildi. - DENİZLİ