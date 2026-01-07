Haberler

Denizli İdman Yurdunda teknik heyet görevi bıraktı

Güncelleme:
Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizli İdman Yurdu'nda Teknik Direktör Özcan Sert, ekibiyle birlikte görevinden ayrıldığını duyurdu. İlk yarıyı 26 puanla 7. sırada tamamlayan takım, play-off hattına yaklaşmayı başardı.

Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizli İdman Yurdu'nda Teknik Direktör Özcan Sert, ekibiyle birlikte görevinden ayrıldı.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta sezonun ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamlayarak play-off hattına yaklaşan Denizli İdman Yurdu'nda Teknik Direktör Özcan Sert görevinden ayrıldığını duyurdu. Teknik Direktör Sert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekibiyle birlikte görevi bıraktıklarını açıklayarak, takıma veda etti. Sert, "Denizli İdman Yurdu teknik direktörlüğü görevimden karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Görevde bulunduğum süre boyunca göstermiş olduğum emek, fedakarlık ve özverinin en yakın şahidi, Allah ve birlikte çalıştığım futbolcularım olmuştur. Çok düşük bütçeli, mütevazı ve oldukça genç bir kadroyla ligde kalmak ve ligi tanımak hedefiyle başladığımız sezonda 12 oyuncumuzu kaybetmemize rağmen, ilk devreyi 26 puanla tamamlayarak play-off yarışının içerisinde yer almak, bizler adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

