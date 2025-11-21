Haberler

Denizli İdman Yurdu'nda Bahis Soruşturmaları Etkisi


TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizli İdman Yurdu, bahis soruşturmaları nedeniyle sıkıntılar yaşarken, takımda maçlara çıkabilecek oyuncu sayısı 12-13'e düştü. Takımın Teknik Sorumlusu Özcan Sert, yaşanan olumsuzluklar ve kadro sıkıntısı hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizli İdman Yurdu, bahis soruşturmaları nedeniyle ara verdiği çalışmalara yeniden başlarken, takımda maçalara çıkabilecek 12, 13 oyuncunun kaldığı belirtildi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 10. hafta itibarıyla 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 20 puanla 4. sırada bulunan Denizli İdman Yurdu, liglerin 2 hafta ertelenmesinin ardından ara verdiği çalışmalara tekrar başladı. Ligin 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını Şirinköy Stadı'nda sürdüren Denizli temsilcisinde Teknik Sorumlu Özcan Sert, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularımız 4.5 yıl önce oynamış"

Futbolda gündemin yoğun olduğuna dikkat çeken Özcan Sert, "En son maçımızı oynadıktan sonra öyle bir haber geldi. Biz de birkaç gün antrenman yaptıktan sonra oyuncularımıza izin verdik. Bu hafta oyuncularımızı tekrar topladık. 29 Kasım'da Karşıyaka maçımız var. Elimizde bulunan oyuncu grubu ile birlikte onun hazırlıklarına başladık. Gündeme geldiğimiz vakit tüm takımları etkileyen bahis operasyonu konuşuluyor. Şu anda 8 oyuncumuz için tespit var. Ancak futbolcularımızın hiçbirinin Denizli İdman Yurdu forması adı altında bir tane dahi 1 maçı oynadığını gelen bilgilerden sonra görmedik. Baktığımız zaman çok uzun tarihli, oynanan site yayıncı kuruluş olduğu dönemlerden oynanan dönemler" ifadelerini kullandı.

"8 oyuncumuzu kaybettik ve bizi ciddi derecede etkiledi"

Oyuncuların çok genç yaşlarda bahis oynadığına dikkat çeken Sert, "İşin nihayetinde TFF ve devletimizin yürütmüş olduğu bir durum bu. Biz 8 oyuncumuzu kaybettik ve bu bizi ciddi derecede etkiledi. Şu an için antrenmanlarımıza tüm futbolcu kardeşlerimizi alıyoruz ama resmi müsabakaya çıkacağımız sayı oldukça azaldı. Zaten bizim kadro derinliğimiz çok dardı. Çok genç bir takımdık. Ekonomisi çok düşük bir takımdık. Oyuncu değişikliklerini bu yüzden dakika 70, 80'den sonra zorunluluklarla yapıyorduk. Mümkün mertebe 11'imizi korumaya çalışıyorduk. Bir de kaptanımız Bilal Şeflek'in bir kalp rahatsızlığı oldu, o da takımdan eksildi. Şu an itibarıyla müsabakaya çıkacak oyuncu sayımız 12, 13 kaldı. Bu durum bizi çok etkiledi. Tabii diğer kulüpleri de etkiledi ama birçoğunun kalitesi ve kadro zenginliği fazlaydı. Yüksek bütçelerle kurulu takımlar vardı. X oynamazsa yerine Y oynuyor. Onlar bunu bir şekilde telafi ediyorlar ama biz ligin geri kalan şu 5 haftayı nasıl bitiririz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Şu anki durumda da futbolcularımız kısa süreli cezalar aldılar" diye konuştu.

"Yeni gelen oyuncular ne kadar adapte olabilir"

Takıma yeni oyuncu transfer edilmesinin gündemde olduğunu kaydeden Özcan Sert, "Bununla ilgili yönetimimizle toplantı yapacağız. Bu çok hassas bir konu. Çünkü olayı 2 etaba bölmemiz lazım. 5 oyuncuyu 2005 doğumlulardan küçük almamız lazım. Amatör liglerden ya da 19 yaş altı gruplardan alabiliriz. Tamam, bunları alalım ama bizim gibi sisteme dayalı bir oyun oynayan ilk günden beri sistem çalışan takıma gelecek futbolcu ne kadar sürede adapte olabilir. Ne kadar giden oyuncunun yerini doldurabilir. İçeride alternatif olan oyuncularımız bile daha ağırlıklı süre almış oyuncularımızın yerine koyarken zorluk yaşayacağız. Niye, oynamayanlar var. Tekrar forma alacaklar. Bugün en baştan başlıyoruz. Sanki sezon başıymış gibi. En temel antrenmanlardan başlıyoruz. O yüzden 19'lardan gelecek futbolculardan kısa vadede gelip ne kadar takıma katkıda bulunabilecekler, ne kadar alabiliriz veya 19 yaş gruplarından istenilen oyuncular için yüksek maliyetler istenildiği söyleniyor" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

