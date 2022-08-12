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Denizli haberleri: Merkezefendi'de yabancılar geldi

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Denizli haberleri: Merkezefendi'de yabancılar geldi

Denizli gelişmesine göre BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun hazırlıklarına yerli oyuncularla başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yabancılar da gelmeye başladı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun hazırlıklarına yerli oyuncularla başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yabancılar da gelmeye başladı.

Denizli temsilcisinin yeni yabancılarından Chad Brown ve Nikos Rogkavopoulos kente geldi. Sağlık kontrolünden geçen iki basketbolcu takımla Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda ilk antrenmana çıktı.


- Denizli
Demirören Haber Ajansı / Spor

Merkezefendi basketbol Denizli Spor Haberler

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