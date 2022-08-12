Denizli haberleri: Merkezefendi'de yabancılar geldi Denizli gelişmesine göre BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun hazırlıklarına yerli oyuncularla başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yabancılar da gelmeye başladı. BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun hazırlıklarına yerli oyuncularla başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yabancılar da gelmeye başladı. Denizli temsilcisinin yeni yabancılarından Chad Brown ve Nikos Rogkavopoulos kente geldi. Sağlık kontrolünden geçen iki basketbolcu takımla Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda ilk antrenmana çıktı. - Denizli Demirören Haber Ajansı / Spor Merkezefendi basketbol Denizli Spor Haberler

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