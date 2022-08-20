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Denizli haberleri... Denizlispor galibiyete odaklandı

Denizli haberleri... Denizlispor galibiyete odaklandı

Spor Haberleri

Denizli haberlerine göre Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi akşamı evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor galibiyete odaklandı.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi akşamı evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor galibiyete odaklandı.

Sezona Eyüpspor yenilgisiyle başlayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mesut Bakkal, yaşanan kaybı telafi edeceklerine inandığını söyledi. Taraftarın desteğine çok ihtiyaç duyduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Maalesef sezona puansız başladık. Eyüpspor maçında kötü bir performans da ortaya koymadık. Evimizde ise kesinlikle kayıplar yaşamak istemiyoruz. Kazanarak yukarılara adımızı yazdıracağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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