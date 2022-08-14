Haber : Denizli haberleri! Denizlispor'dan hüzünlü start - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli haberleri! Denizlispor'dan hüzünlü start

 - Güncelleme:
Denizli haberleri! Denizlispor'dan hüzünlü start

Denizli habere göre SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında Eyüpspor deplasmanından 1-0 yenik ayrılan Altaş Denizlispor 2022-2023 sezonuna hüzünlü başladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında Eyüpspor deplasmanından 1-0 yenik ayrılan Altaş Denizlispor 2022-2023 sezonuna hüzünlü başladı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mesut Bakkal, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Dengeli bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Oynadığımız oyunun karşılığı bu değil. 1-0'dan sonra biz de biraz öne çıkmayı düşündük. Eyüpspor, çok iyi mücadele eden bir takım. Eksiklerimize rağmen oyunlarımız görevlerini iyi yaptılar. İyi yoldayız, üzerine katarak devam edeceğiz. Oynanan oyundan memnunum" dedi.

Ligin çok çetin geçeceğini de ifade eden Mesut Bakkal, "Ligimizde mücadeleci birçok takım var. Biz Eyüpspor deplasmanında kayederken de bir şeyler kazandık. Eksiklerimizi gördük. Eyüpspor'un kaliteli hücum oyuncuları var. Hafta içinde rakibin oyuncularına karşı çalışmalar yapmıştık. Özellikle 70'inci dakikaya kadar iyi bir Denizlispor vardı. Şanssız bir gol yedik. Kaliteli bir takıma karşı pozisyonlar vermemek bizim adımıza artı oldu. Denizlispor olarak sahada ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağız" diye konuştu. Denizlispor, Eyüp deplasmanında sakatlığı bulunan Ömer, Djedje ve Erdal'dan yararlanamadı.


- Denizli
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor

Denizlispor Eyüpspor Denizli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title