Denizli haberleri! Denizlispor'dan hüzünlü start

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında Eyüpspor deplasmanından 1-0 yenik ayrılan Altaş Denizlispor 2022-2023 sezonuna hüzünlü başladı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mesut Bakkal, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Dengeli bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Oynadığımız oyunun karşılığı bu değil. 1-0'dan sonra biz de biraz öne çıkmayı düşündük. Eyüpspor, çok iyi mücadele eden bir takım. Eksiklerimize rağmen oyunlarımız görevlerini iyi yaptılar. İyi yoldayız, üzerine katarak devam edeceğiz. Oynanan oyundan memnunum" dedi.

Ligin çok çetin geçeceğini de ifade eden Mesut Bakkal, "Ligimizde mücadeleci birçok takım var. Biz Eyüpspor deplasmanında kayederken de bir şeyler kazandık. Eksiklerimizi gördük. Eyüpspor'un kaliteli hücum oyuncuları var. Hafta içinde rakibin oyuncularına karşı çalışmalar yapmıştık. Özellikle 70'inci dakikaya kadar iyi bir Denizlispor vardı. Şanssız bir gol yedik. Kaliteli bir takıma karşı pozisyonlar vermemek bizim adımıza artı oldu. Denizlispor olarak sahada ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağız" diye konuştu. Denizlispor, Eyüp deplasmanında sakatlığı bulunan Ömer, Djedje ve Erdal'dan yararlanamadı.