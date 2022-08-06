Denizli haberleri: Denizlispor'da Eyüpspor mesaisi sürüyor Denizli haberine göre A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 13 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda ligin ilk maçına çıkacak olan Denizlispor, Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisinde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde antrenmanlarını devam ettiren Denizlispor, ligin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor Eyüpspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Denizli haberleri: Denizlispor'da Eyüpspor mesaisi sürüyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.