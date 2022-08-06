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Denizli haberleri: Denizlispor'da Eyüpspor mesaisi sürüyor

Denizli haberleri: Denizlispor'da Eyüpspor mesaisi sürüyor

Denizli haberine göre A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 13 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda ligin ilk maçına çıkacak olan Denizlispor, Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisinde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde antrenmanlarını devam ettiren Denizlispor, ligin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizlispor Eyüpspor Spor Haberler

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