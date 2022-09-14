Denizli haberleri... Denizli OSB'de Süper Lig başlıyor

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmaların katılımı ile bu yıl 18.'si düzenlenen Denizli OSB Futbol Süper Ligi müsabakaları kura çekimi gerçekleşti.

Lig usulüne göre mücadele edecek olan takımların temsilcilerinin iştirak ettiği toplantıya Bölge Müdürü ve Futbol Tertip Komitesi Başkanı Ahmet TAŞ katıldı. Masa Tenisi ardından Futbol Ligi ile ara verdikleri aktivitelere hızlı bir giriş yaptıklarını vurgulayan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş; "Bölgemizde yer alan firmalardaki çalışanlar arasında birlik ve beraberlik ile firmalar arası kaynaşmayı sağlamak, çalışma motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenlediğimiz ve pandemi sebebiyle ara verdiğimiz "Denizli OSB Süper Ligimiz" kaldığı yerden aynı heyecan ile başlıyor" dedi.

Pandemi nedeniyle 3 yıldan bu yana ara verdikleri müsabakaların, firmalardan gelen yoğun talep üzerine Eylül ayı içerisinde başlayacağını söyleyen Bölge Müdürü Taş: "16 Eylül'de masa tenisi finalimizi yapıp dereceye giren takımlara kupalarını ve ödüllerini vereceğiz. 21 Eylül'de de herkesin heyecanla beklediği Futbol ligimizin sezon açılışı için süper kupayı sahibine verip futbol sezonumuzu da başlatacağız. OSB Müdürlüğü spor tesislerinde oynanacak olan lig müsabakalarımız da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemler görev alacak olup, müsabakalarda yer alan futbolcuların karşılaşma içi sakatlanma, yaralanma gibi rahatsızlıklarında anında müdahale edebilecek Sağlık İl Müdürlüğü'nden gelen sağlıkçılarımız da hazır bulunacak" dedi. - DENİZLİ