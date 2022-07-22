Denizli haberi... Merkezefendi'de Aktaş'ın ekibi tamam Denizli habere göre Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş'ın yardımcıları belli oldu. Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş'ın yardımcıları belli oldu. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi takımlarından OGM Ormaspor'da başantrenör olarak çalışan Volkan Başaran ile Samsunspor'da görev alan Eren Oktay, Denizli temsilcisinde yardımcı antrenör olarak çalışacak. Merkezefendi'de takım menajerliğine ise Akhisar Belediye Basket'ten Ömer Halat getirildi. Sezon sonunda Aktaş'ın yardımcı ekibiyle yollar ayrılmıştı. Demirören Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Merkezefendi basketbol Denizli Spor Haberler

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