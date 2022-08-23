Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli haberi: Denizlispor VAR'a duacı

Spor Haberleri

Denizli haberi: Denizlispor VAR'a duacı

Denizli bölgesinden gelen habere göre SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalarak sezonun ikinci haftasında ilk puanını hanesine yazdıran Altaş Denizlispor, ligde bu yıl uygulamaya koyulan Viedo Yardımcı Hakem (VAR) sayesinde yenilgiden kurtuldu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalarak sezonun ikinci haftasında ilk puanını hanesine yazdıran Altaş Denizlispor, ligde bu yıl uygulamaya koyulan Viedo Yardımcı Hakem (VAR) sayesinde yenilgiden kurtuldu. Maçın 90+6'ncı dakikasında Alper Potuk'un attığı gol Hakem Kutluhan Bilgiç tarafından önce geçerli sayıldı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Bilgiç, oyuncu pozisyonda topu eliyle önüne aldığı için golü iptal attı. Teknik Direktör Mesut Bakkal ise, "VAR'ın faydasını gördük" yorumunu yaptı.

VAR sayesinde 1 puanı aldıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Elimizde sınırlı bir kadro vardı ve sakatlanan oyuncumuz çoktu. Oynayan oyuncularımızın ortaya büyük performans koyması beni çok sevindirdi. 18 yaşındaki iki çocuğumuzu oynatmamız bizim için artı oldu. İlerleyen bir iki hafta içinde sakatların gelmesi bize biraz daha güç katacaktır. VAR'ın faydasını gördük diyebilirim, yoksa bu kadar mücadeleyi mağlubiyetle bitirecektik. İki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da ortaya son derece iyi bir mücadele verdi. Güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum ve bizim için bir puan iyi oldu" dedi.


- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor

Denizlispor Rizespor Denizli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title