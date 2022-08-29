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Denizli haberi! Denizlispor altyapıya önem verecek

Spor Haberleri

Denizli haberi! Denizlispor altyapıya önem verecek

Gelen Denizli haberine göre SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde Manisa Futbol Kulübü'ne 3-2 yenilerek ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilen Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, altyapı hocalarıyla bir araya geldi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde Manisa Futbol Kulübü'ne 3-2 yenilerek ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilen Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, altyapı hocalarıyla bir araya geldi. Transfer yasağı bulunan yeşil-siyahlılarda Altyapı Sorumlusu Ahmet Yıldırım ve altyapı takımlarında görev yapan antrenörlerle bir araya gelen Bakkal, "Hepimiz altyapılardan yetişerek bugünlere geldik. Bir oyuncunun yetişmesi için doğru bir çalışma yöntemi, sabır ve zaman gerekiyor. İyi sporcular yetiştirmek için kendimizi de sürekli geliştirmek zorundayız. Altyapıların başarısı profesyonel takıma, kulübün idari ve mali başarısına da aynı paralellikte yansıyor. Sürekli olarak kendinizi geliştirmenizi ve bu gelişiminize bağlı olarak iyi birey ve iyi sporcu yetiştirmenizi tavsiye ediyorum. Belirlenen plan ve program çerçevesinde ve koordineli olarak çalışmamız hedefe ulaşmamızın temelini oluşturacak" dedi.


- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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