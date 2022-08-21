Denizli haber: Merkezefendi'de Gielo da geldi
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Denizli haber: Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni yabancılardan Nikos Rogkavopoulos, Andrew Harrison ve Chad Brown'dan sonra Tomasz Gielo da Denizli'ye geldi.
Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni yabancılardan Nikos Rogkavopoulos, Andrew Harrison ve Chad Brown'dan sonra Tomasz Gielo da Denizli'ye geldi. Sağlık kontrolünden geçen Polonyalı uzun takımla antrenmanlara başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor