Denizli haber: Merkezefendi'de Gielo da geldi Spor Haberleri Denizli haber: Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni yabancılardan Nikos Rogkavopoulos, Andrew Harrison ve Chad Brown'dan sonra Tomasz Gielo da Denizli'ye geldi. Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni yabancılardan Nikos Rogkavopoulos, Andrew Harrison ve Chad Brown'dan sonra Tomasz Gielo da Denizli'ye geldi. Sağlık kontrolünden geçen Polonyalı uzun takımla antrenmanlara başladı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Denizli Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Denizli haber: Merkezefendi'de Gielo da geldi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.