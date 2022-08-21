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Denizli haber: Merkezefendi'de Gielo da geldi

Denizli haber: Merkezefendi'de Gielo da geldi

Spor Haberleri

Denizli haber: Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni yabancılardan Nikos Rogkavopoulos, Andrew Harrison ve Chad Brown'dan sonra Tomasz Gielo da Denizli'ye geldi.

Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni yabancılardan Nikos Rogkavopoulos, Andrew Harrison ve Chad Brown'dan sonra Tomasz Gielo da Denizli'ye geldi. Sağlık kontrolünden geçen Polonyalı uzun takımla antrenmanlara başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Denizli Spor Haberler

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