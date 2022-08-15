Denizli haber... Eski Denizlisporlu Hull City'i sırtlıyor Denizli spor haberi... İNGİLTERE Championship'te Premier Lig hedefiyle sezona başlayan, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 3 maç sonunda 7 puanla zirve yarışı verirken, eski Denizlisporlu Oscar Estupinan takımını sırtladı. İNGİLTERE Championship'te Premier Lig hedefiyle sezona başlayan, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 3 maç sonunda 7 puanla zirve yarışı verirken, eski Denizlisporlu Oscar Estupinan takımını sırtladı. Spor Toto1'inci Lig ekibi Denizlispor'un Süper Lig'de yer aldığı 2019-2020 sezonunda takımda Portekiz takımı Vitoria Guimaraes'ten kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet, Türkiye macerasını lig ve kupada 33 maçta 14 golle bitirdi.Denizlispor'un bonservisini alamadığı Estupinan, son 2 sezonu Guimares'te geçirdikten sonra bu sezon başında ülkemizden Ozan Tufan, Doğukan Sinik gibi Hull City'nin yolunu tuttu. Teknik direktörlüğünü de Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Şota Arveladze'nin yaptığı Hull, ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, ilk 11'in bankolarından eski Denizlisporlu Estupinan, 2-1 kazanılan son Norwich City maçında takımının gollerini atarak 3 puanının mimarı oldu. - Denizli Demirören Haber Ajansı / Spor Acun Ilıcalı Hull City Denizli Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Denizli haber... Eski Denizlisporlu Hull City'i sırtlıyor - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.