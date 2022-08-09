Denizli haberleri! Denizlispor, ligin ilk maçına tam kadro hazırlanıyor Denizli haberi... A. Denizlispor, ligin ilk maçında karşılaşacakları Eyüpspor maçı için hazırlıklarına hız verdi. A. Denizlispor, ligin ilk maçında karşılaşacakları Eyüpspor maçı için hazırlıklarına hız verdi. Spor Toto 1. Lig 2022 - 2023 sezonunun ilk haftasında, 13 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Mehmet Uz ve yöneticiler de, haftalık yönetim kurulu toplantısının ardından antrenmanı izledi. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. (Atilla Özer/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor Eyüpspor Spor Güncel Haberler

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