Denizli haber: Denizlispor'da hedef 3 puan Spor Haberleri Denizli spor haberi: Lige kötü giriş yapan A. Denizlispor, evinde karşılaşacağı Bandırmaspor müsabakasında hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor. Lige kötü giriş yapan A. Denizlispor, evinde karşılaşacağı Bandırmaspor müsabakasında hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor. Spor Toto 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan A. Denizlispor, Manisa FK maçındaki 3-2'lik mağlubiyeti unutturmak için Bandırmaspor maçına odaklandı. Çalışmalarını Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yaptığı antrenmanlarla devam ettiren yeşil siyahlı ekip, seyircisi karşında 3 puanla tanışmayı hedefliyor. 3 maçta 1 puan toplayabilen horozda eksiklerinde olması puan kaybına yol açarken, Teknik Direktör Mesut Bakkal'da Bandırmaspor maçına kilitlendiklerini ve taraftarın gücüne inandıklarını söyledi. A. Denizlispor için önem arz eden müsabaka, 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 20.00'da Denizli Atatürk Stadında oynanacak. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor Denizli Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Denizli haber: Denizlispor'da hedef 3 puan - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.