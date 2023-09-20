Denizli Güreş Eğitim Merkezi 2023-2024 Sezonuna Başladı

Denizli Güreş Eğitim Merkezi, 2023-2024 sezonuna start verdi. Bu yıl 28 sporcunun yatılı eğitim göreceği merkezde devam eden antrenmanları Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ziyaret etti.

Denizli Güreş Eğitim Merkezi 2023-2024 sezonuna start verdi. Bu yıl 28 sporcunun yatılı eğitim göreceği merkezde devam eden antrenmanları Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ziyaret etti.

Ata sporu güreşte, ülkemizin gelecekteki madalya umudu genç sporcular, Denizli Güreş Eğitim Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. İstiklal Caddesinde bulunan ve yaz döneminde yapılan yatırımla modern bir yüze kavuşan Güreş Eğitim Merkezi, 2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde 28 öğrenciyi ağırlıyor. 450 metre kullanım alanına sahip antrenman salonunda sezona hazırlanan güreşçileri, önceki akşam Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ziyaret etti. Antrenmanda hırslı oldukları gözlenen genç güreşçiler, teknik ve taktik idmanın ardından kondisyon çalışmasıyla güç depolaması yaptı.

Gündüz okul, akşam antrenman

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı çalışmalarını sürdüren Güreş Eğitim Merkezinde öğrenci sporcular gündüz okullarına devam ediyor, akşamları ise antrenörlerinden güreşin tekniklerini öğreniyor. Öğrencilerin okul servisinden, diyetisyen gözetiminde beslenmelerine, teorik derslerine ve konaklamalarına kadar tüm detaylarla yakından ilgileniliyor. Milli takımlara bugüne kadar onlarca sporcu yetiştiren merkezde, antrenman programlarını takip eden üç antrenör, sporcuların okul başarılarını artırmaya yönelik görev yapan bir kişi bulunuyor.

İlman güreşçilerden başarı sözü aldı

Güreş Eğitim Merkezindeki çalışmaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yeni eğitim öğretim döneminde sporcu öğrencilere başarılar diledi. Sporcularla bir süre sohbet eden İlman, disiplinli çalışmanın önemine vurgu yapan İlman, genç güreşçilerden hem derslerinde hem de spor hayatlarında çok çalışacaklarının sözünü aldı. - DENİZLİ