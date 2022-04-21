Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 13 yıl sonra görev değişikliği

DENİZLİ (İHA) - Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 2009 yılından bu yana yürüten Ahmet İbanoğlu, görevini Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'a devretti. 13 yıl aralıksız hizmet verdiği görevinin ardından duygularını paylaşan Ahmet İbanoğlu, " Denizli'nin 7'den 70'e spor kültürü yerleşmiş bir şehir, tüm spor camiasına teşekkür ederim" dedi.

Spor Faaliyetleri, Gençlik Merkezi, Sporcu Eğitim Merkezi, Yurt Hizmetleri gibi birçok birimi bünyesinde bulunduran Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. 2009 yılından bu yana Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Ahmet İbanoğlu'nun yerine 13'üncü yılında Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman görevlendirildi. 13 yıl aralıksız hizmet verdiği görevinin ardından duygularını paylaşan Ahmet İbanoğlu, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kurum olarak 7 gün 24 saat çalışan bir kurum, Denizli'de gençliğe ve spora hizmet etmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Denizli'nin 7'den 70'e spor kültürü yerleşmiş bir şehir, özellikle son dönemde yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarıyla bu zenginliğin katlanarak artacağına inanıyoruz. Gençler ve sporcular, hedefleri doğrultusunda yılmadan, yorulmadan, vazgeçmeden çalışmayı sürdürmelerini, hayallerini hedefe, hedeflerini de gerçeğe dönüştürmek için, Türkiye'nin geleceği için çok çalışmalarını tavsiye ederim. Görev süresince birlikte çalıştığım Valilere, Milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanlarına, kamu kurumlarının yöneticilerine, STK'lara ve Denizli'de ki tüm spor camiasına teşekkür ederim. Yeni görevi devralan Ömer İlman'a hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

"Çıtayı daha yukarı taşımak için üstün gayret göstereceğiz"

Turizm kenti olan Muğla'dan, komşu il, sanayi kenti güzel insanların şehri Denizli'de bugün itibariyle göreve başladığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "İlimizde gençliğe ve spora yönelik hizmetlerde çıtayı daha yukarılara taşımak için tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte üstün gayret göstereceğiz. Bugünün kendisi için ayrı bir anlamı var. 1998 ve 2002 yılları arasında bundan 20 yıl önce görev yaptığım Denizli'de, yeniden hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İbanoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor