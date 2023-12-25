Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu İlayda İnçukur Türkiye Üçüncüsü oldu

Antalya'da düzenlenen "2023 ASES U15 Salon Türkiye Şampiyonasında, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu İlayda İnçukur U-15 RW kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan "2023 ASES U-15 Minikler (9-14 Yaş Grupları) Salon Türkiye Şampiyonası 20-24 Aralık tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşti. Şampiyonada 42 Bölge, 134 kulüpten 972 sporcu en iyi dereceyi elde etmek için yarıştı. Hedefi tam isabet vurmak için farklı kategorilerde okçuların yaylarını gerdiği yarışmalarda, ilimizi temsil eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu İlayda İnçukur, U-15 RW kategorisinde Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - DENİZLİ