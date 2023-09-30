Denizli Gençlik Spora taze kan

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere ataması yapılan sözleşmeli personellerden 45 büro personeli, 7 psikolog, 55 destek personeli ile TYP çerçevesinde 115 yeni personel Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ailesine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere ataması yapılan sözleşmeli personellerden 45 büro personeli, 7 psikolog, 55 destek personeli ile TYP çerçevesinde 115 yeni personel Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ailesine katıldı.

Spor Hizmetleri, Yurt Hizmetleri ve Gençlik Hizmetleri alanlarında il çapında geniş bir çerçevede hizmet veren Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Spor organizasyonlarıyla yaz dönemini hareketli geçiren Kurum, yeni haftada üniversitelerin başlayacak olmasıyla yurtlarda misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Gençlik spor ailesi büyüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için KPSS puanları baz alınarak 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihlerinde başvurular alınmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular neticesinde sonuçlar açıklandı ve hak kazanan asil adaylar yeni mesleklerine adım attı. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne atanan 45 büro personeli, 7 psikolog, 55 destek personeli ile TYP çerçevesinde 112 personel yeni görevlerine başladı. Önümüzdeki günlerde açıklanacak 52 güvenlik personeli alımı ile Gençlik Spor ailesi kadrolarını genişletecek.

Kuruma yeni atanan personelin iki gün sürecek uyum programı açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman; gençlik, spor ve yurt hizmetleri alanlarında 7/24 hizmet verdiklerini, kurum olarak dinamik bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. "Milletimizin emaneti olan gençlerimize yurtlarda, spor alanlarında ve gençlik merkezlerinde 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' anlayışıyla hizmet vermek her zaman temel vizyonumuzdur" diyen İlman, yeni gelen personellerle güçlerine güç kattıklarını söyledi. Yeni personele görevlerinin hayırlı olmasını dileyen İlman, heyecanı gözlerinden okunan gençlerden aşkla ve heyecanla çalışma sözü aldı. - DENİZLİ