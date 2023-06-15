Üye Girişi
Haberler
Denizli'den, Kenya Milli Takımı'na antrenör

Denizli'den, Kenya Milli Takımı'na antrenör

Spor Haberleri

Denizlispor'da yıllarca forma giyen, futbolu bıraktıktan sonrada yönetici ve teknik direktör olarak çeşitli hizmetler veren Kenan Atik, Kenya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladı.

Denizlispor'da yıllarca forma giyen, futbolu bıraktıktan sonrada yönetici ve teknik direktör olarak çeşitli hizmetler veren Kenan Atik, Kenya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladı.

Denizlispor altyapısında futbola başlayan, 1984-1997 yılları arasında Denizlispor, Sivasspor, Nazillispor ve Torbalıspor'da forma giyen, 1998-2008 yılları arasında Denizlispor'da altyapı koordinatörü olarak görev yapan, 2010-2016 arası Denizlispor'da çeşitli kademelerde antrenör olarak görev yapan deneyimli çalıştırıcı Kenan Atik, Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat'ın ekibine katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizlispor Kenya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title