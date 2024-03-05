Denizli'den Burcu Özsoy, U17 Kız Milli Takımı kadrosunda

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yetişmiş yetenekli bayan futbolcu Burcu Özsoy, U17 Kız Milli Takımının Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek kadrosunda yer aldı.

Hollanda'da U17 Avrupa Şampiyonası 2. Tur Maçlarına çıkacak olan U17 Kız Milli Takımının kadrosu, Teknik Direktör Begüm Üresin tarafından açıklandı. Yarın Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde kampa girerek hazırlıklarına başlayacak olan Milliler, 12 Mart 2024 tarihinde Hollanda'nın Leiden şehrine gidecek.

Ay yıldızlılar ilk maçını, 14 Mart 2024 tarihinde İspanya'ya karşı yapacak. 17 Mart 2024'te ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak olan U17 Kız Milli Takımı, 20 Mart 2024 tarihinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. 21 kişilik kadroda Denizli ekibi Horozkentspor'un yıldız adayı Burcu Özsoy da yer aldı. - DENİZLİ