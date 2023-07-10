- Denizli'de yüzme kurslarına yoğun ilgi

Geleceğin sporcuları bu tesislerde yetişiyor

8 havuzda 6 bin 616 kursiyer yüzme öğreniyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleceğin yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlayıp, sağlıklı bir nesil hedefiyle hayata geçirdiği yaz spor okullarına binlerce vatandaş akın ederken, en çok ilgi yüzme branşına oldu. Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yaptığı 8 kapalı yüzme havuzunda 6 bin 616 kişi yüzme kursuna gidiyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaz ve kış olmak üzere yıl boyu Denizlililere ücretsiz olarak sunduğu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları binlerce vatandaşın katılımıyla bir kez daha başladı. Çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla verilen yaz spor okullarında en çok ilgiyi ise yüzme branşı çekti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent merkezindeki Kayıhan, İncilipınar, Anafartalar-Dokuzkavaklar ve Çakmak-Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde 3 bin 574; ilçelerdeki ise Honaz, Tavas, Acıpayam ve Çivril Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde 3 bin 42 olmak üzere toplam 6 bin 616 kişi yüzme kursu almaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin merkezde 4, ilçelerde de 4 olmak üzere hayata geçirdiği toplam 8 kapalı yüzme havuzundaki yüzme kurslarının tam kapasite verildiği belirtilirken, bir sonraki yeni dönem kayıtlarının ise Ağustos ayının ilk haftasında başlayacağı belirtildi.

Büyükşehir 22 farklı branşta ücretsiz spor kursu veriyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi, geleceğin yeteneklerinin keşfedilebilmesi ve her yaştan vatandaşın spor yapabilmesini çok önemsediklerini söyledi. Bu çerçevede 22 farklı branşta ücretsiz spor kursu verdiklerini anlatan Başkan Zolan, kurslardan en çok ilgiyi yüzme branşının çektiğini kaydederek, "Denizli'mize bugüne kadar çok güzel spor tesisleri kazandırdık. Kent merkezi ve ilçelerimize toplam 8 kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi yaptık" dedi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kapalı yüzme havuzlarımızdaki kurslarımız yoğun ilgi görüyor. Çocuklarımız, gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz ve tüm insanlarımız yüzme öğreniyor. İyi ki yapmışız diyorum. Emeği geçen ve kurslarımıza katılan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.