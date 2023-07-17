Denizli'de Türkiye Satranç 1. ve 2. Ligi Müsabakaları Tamamlandı

Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce satranç ustası, Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Satranç 1. Ligi ve 2. Ligi müsabakalarında dereceye girmek için kıyasıya der döktü. Şampiyon takımlar ve sporcular ödüllerine kavuştu. Üst üste pek çok branşta olduğu gibi satrançta da ulusal organizasyonları Denizli'nin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Temmuz ayı boyunca şampiyonaların devam edeceğini belirtti. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ödül töreninde yaptığı konuşmada 2023 Türkiye Satranç 1. ve 2. Ligi'ni başarılı bir şekilde Denizli'de tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da liglerin çekişmeli mücadelelere sahne olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce satranç ustası, Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Satranç 1. Ligi ve 2. Ligi müsabakalarında dereceye girmek için kıyasıya der döktü.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 8-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Satranç 1. Ligi ve 2. Ligi müsabakaları, Pamukkale Yurdu Sosyal Tesisleri'ndeki Konferans Salonu'nda yapılan ödül töreniyle tamamlandı. Müsabakaları otelde yapılan 1. Lig'de 19 takım, 11 farklı ülkeden 18'i yabancı ve 57'si unvanlı olmak üzere toplamda 258 sporcu hamle yaparken, Denizli Pamukkale Satranç Salonu'nda düzenlenen 2. Lig'de ise 32 takım, 8 farklı ülkeden 23'ü yabancı ve 57'si unvanlı olmak üzere toplamda 371 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda yapılan ödül törenine, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, federasyon yöneticileri, sporcular ve kulüp temsilcileri katıldı.

Şampiyon takımlar ve sporcular ödüllerine kavuştu

9 tur boyunca birbirinden heyecanlı ve zorlu maçlara sahne olan Türkiye Satranç 1. Ligi'nde şampiyon takım Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü olurken, ikinci Tarsus Zeka Satranç Spor Kulübü, üçüncü ise Alaçatı Satranç Gençlik ve Spor Kulübü oldu. 1. Lig'de ilk üçe giren takımlar gelecek yıl bir üst lig olan Satranç Süper Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Türkiye Satranç 2. Ligi'nde ise şampiyonluğu elde eden Galva Metal Spor Kulübü olurken, ikinci Çanakkale Apaydın Satranç Spor Kulübü, üçüncü ise İzmir Apaydın Satranç Gençlik ve Spor Kulübü oldu. 2. Lig'de ise ilk dörde giren takımlar gelecek yıl bir üst lig olan Türkiye Satranç 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

"Satrançta başarılı organizasyonlara imza atıyoruz"

Üst üste pek çok branşta olduğu gibi satrançta da ulusal organizasyonları Denizli'nin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Temmuz ayı boyunca şampiyonaların devam edeceğini belirtti. Pamukkale Satranç Salonu gibi Türkiye'nin en modern tesislerinden birini Denizli'ye kazandırmanın gurunu yaşadıklarını ifade eden İlman, Türkiye Satranç 1. Lig ve 2. Ligi sonunda dereceye giren takımları tebrik ederek, Satranç Kulüpler Şampiyonası ve Satranç Türkiye Kupası müsabakalarında hamle yapacak tüm sporculara başarılar diledi.

"Denizli'de olmaktan mutluyuz"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ödül töreninde yaptığı konuşmada 2023 Türkiye Satranç 1. ve 2. Ligi'ni başarılı bir şekilde Denizli'de tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da liglerin çekişmeli mücadelelere sahne olduğunu söyledi. 9 tur boyunca süren şampiyonluk yarışında sporcuların sportmence hamle yaptığını ifade eden Tulay, kulüp temsilcileri ve sporcuların Denizli'den memnun şekilde ayrılacak olmasının da çok büyük önem arz ettiğini belirtti. Liglerde dereceye giren tüm takımları ve sporcuları tebrik eden Başkan Gülkız Tulay, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, kendilerine her türlü desteği sağlayan Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ