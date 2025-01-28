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Denizli'de Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme Yarışları Düzenlendi

Denizli'de Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme Yarışları Düzenlendi
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25-26 Ocak 2025 tarihlerinde Denizli'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme Yarışları'na 10 ilden 323 sporcu katıldı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi ve finallere katılma hakkı kazandı.

Denizli'nin ev sahipliğinde 25-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme yarışları düzenlendi. PAÜ Yüzme Havuzunda yapılan yarışmalara 323 sporcu katılım sağladı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödül takdimi yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerin katılımları ile "Herkes İçin Yüzme" Projesi kapsamında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme Yarışları hafta sonu Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Yüzme Havuzunda gerçekleşti. 10 ilden 323 sporcunun katıldığı yarışlar heyecanlı anlara sahne oldu. 10 ayrı kategoride yapılan yarışlar Cumartesi günü sabah saatlerinde start aldı. Her yaştan katılımın olduğu yarışlarda sporcular 30 dakika boyunca kulaç attı. Yarışlarda en iyi dereceyi yapan sporcular düzenlenen ödül töreninde ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'dan aldı.

Yarışlarda dereceye giren sporcular 22-23 Şubat tarihlerinde Konya'da yapılacak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı. Finallerde de başarılı olan sporcular Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi ülkelerin başarılı sporcularıyla birlikte Azerbaycan'da yapılacak uluslararası finallerde buluşacak.

Üst üste ikinci defa Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme Grup Yarışmalarına Denizli olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporun birleştirici gücüyle Türk Devletleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı geliştirmenin amaçlandığını belirtti. Bu tür organizasyonların, gençlerimizin yeteneklerini sergileyebileceği önemli fırsatlar sunduğunu belirten İlman, yarışların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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