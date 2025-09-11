Denizli'de Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı İstatistikleri Açıklandı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programında istatistikler Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından açıklandı. İkinci aşama eğitimlerine katılmaya hak kazanan bin 874 öğrencinin aileleri bilgilendirme toplantısında buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle hayata geçirilen ve Türk Sporunun en büyük altyapı projesi olarak görülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çalışmaları Denizli'de devam ediyor. 2024-2025 Eğitim Öğretim Döneminde yapılan taramalarda ilkokul 3. sınıf öğrencileri uzman antrenörler eşliğinde boy, kilo, esneklik, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, dikey sıçrama ve el kavrama kuvveti gibi çeşitli testlerden geçirildi. Elde edilen veriler Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı veri tabanına kaydedildi. Çalışmalar sonucu spora yatkın olduğu belirlenen 1.874 öğrenci ikinci aşama çalışmalarına katılmaya hak kazandı. Program ve süreçle ilgili aileleri bilgilendirmek için önceki akşam toplantı gerçekleşti. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programıyla spora yatkın çocukların yeteneklerini ortaya çıkararak doğru branşlara yönlendirilmesinin amaçlandığını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, "Bugün burada atılan küçük bir adımın, yarının milli sporcularını yetiştirecek yolculuğun başlangıcı olduğunu söyledi.

Yetenek Taraması Programı koordinatörü uzman antrenörler tarafından öğrenciler ve ailelerine detaylı bir şekilde sürece dair bilgilendirme yapıldı. 13 Eylül 2025 itibariyle ikinci aşama çalışmalarının başlayacağı kaydedilirken 10 aylık çalışmaların sonunda öğrenciler kapsamlı testler yapılarak spor branşlarına yönlendirilecek. - DENİZLİ