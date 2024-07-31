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Denizli'de Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemeleri Dağıtıldı

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Denizli'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi kapsamında 6 özel eğitim okuluna spor malzemeleri dağıtıldı.

Özel Eğitim Okullarına yönelik spor malzemeleri dağıtımını içeren "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesiyle Denizli'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde spor malzemeleri dağıtım töreni yapıldı.

"Spor Aşkı Engel Tanımaz" sloganıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından Mayıs 2022'de hayata geçirilen projenin ikinci etabı Denizli'de devam ediyor. 81 ilde 1000 Özel Eğitim Okulu'na 30 bin adet spor malzemesi dağıtılarak başlayan projenin ikinci etabı kapsamında Kınıklı Spor Salonunda program düzenlendi.

Denizli'de 6 okula spor malzemeleri dağıtıldı

Özel bireylerin spor yapma imkanlarını artırmayı hedefleyen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında Denizli'de Özel Eğitim Okulu olarak hizmet veren 6 okula spor malzemeleri takdim edildi. Farklı engelli gruplarının kullanımı için özel olarak üretilmiş spor malzemeleri arasında koşu bantları, antrenman setleri, toplar, step tahtası, slalom takımı, file, pilates seti, cimnastik minderi, tırmanma duvarı, masa tenisi setleri gibi birçok ürün bulunuyor. Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan'ın da hazır bulunduğu programda projenin önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığının öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hayata geçirilen projenin önemine değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, özel bireylerin ve gençlerin spora yönelmesinin iyileştirici gücüne dikkati çekti. Bu proje sayesinde özel bireylerin spor yapma imkanlarının genişlediğini söyleyen İlman, özel çocukların sporun içinde olması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, iki kurumun birlikte güzel işlere imza attığını, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile kardeş kurum olarak okul sporlarından yetenek taramalarına ve böyle güzel projelerde her zaman işbirliği halinde olduklarını söyledi. Özel çocuklar için spor yapmanın onların hayatlarında pozitif değişimlere katkı sağladığını belirten Çalışkan, projede emeği geçenlere teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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