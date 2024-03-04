Denizli'de Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Heyecanı

06 Mart 2024 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde 81 ilden toplamda 430 sporcu tatamiye çıkacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmalarında final heyecanı Denizli'de yaşanıyor. 05-06 Mart 2024 tarihlerinde Judo Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek şampiyonada 81 ilden toplamda 430 sporcu tatamiye çıkacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği yarışmalar için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye Şampiyonası Finalleri için 2 gün boyunca Denizli'de tatamiye çıkacak. Yarışmaların açılış seremonisi 05 Mart 2024 Salı günü saat 14.00'te Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda olacak.

"Sporda önemli bir organizasyona daha hazırız"

Birbiri ardına spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Denizli'de organizasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Judo Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını yakından takip eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 81 ilden 430 sporcuyu Denizli'de ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. İlman, Şampiyona için Denizli'ye gelecek tüm sporculara başarılar diledi. - DENİZLİ