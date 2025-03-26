İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama
Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Denizli'de Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası Gerçekleşti

Denizli'de Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası'nda 242 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Hasan Güngör Spor Salonu'nda, 242 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yarışmaları farklı Branşlarda devam ediyor. 25-26 Mart 2025 tarihleri arasında Denizli, Judo Küçükler Grup Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Hasan Güngör Spor Salonu'nda, 13 farklı ilden 242 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. Üç gün süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada, Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcular da belirlendi. Dereceye giren sporculara madalyalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Erdem Aydın tarafından takdim edildi. Dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasında illerini temsil etme hakkı kazandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.