Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası

Denizli'de Okul Sporları Futbol Gençler Grup Şampiyonası Sonuçlandı

Denizli'de Okul Sporları Futbol Gençler Grup Şampiyonası Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Futbol Gençler Grup Şampiyonası, 20 takımdan 360 sporcunun mücadele ettiği ödül törenleriyle sona erdi. Kızlarda ve erkeklerde grup liderleri belirlendi ve yarı finale yükselen takımlar belirlendi.

Okul Sporları Futbol Gençler Grup Şampiyonası maçları, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 20 takımdan 360 sporcunun Yarı Final bileti için mücadele ettiği şampiyona düzenlenen ödül törenleriyle sona erdi.

Okul Sporları yarışmalarında heyecan devam ediyor. 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Futbol Gençler Grup Müsabakaları, Denizli'nin ev sahipliğinde yapıldı. Üç farklı sahada gerçekleştirilen ödül törenleriyle turnuva tamamlandı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen müsabakalarda, kızlarda 8 takım, erkeklerde ise 12 takım yarıştı. Erkeklerde 3 grup, kızlarda ise 2 grup üzerinden oynanan maçlarla grup liderleri belirlendi. Erkeklerde Manisa Spor Lisesi, İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi ve Kütahya Spor Lisesi takımları; kızlarda ise İstanbul TOKİ Atakent Spor Lisesi ve Aydın İncirliova Spor Lisesi takımları gruplarından birinci olarak çıkmayı başardı ve ilerleyen tarihlerde düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kınıklı, Servergazi ve Akkonak Futbol Sahalarında, üç gün boyunca süren karşılaşmalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgelerini, Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Müdürü Pelin Yalçın ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Erdem Aydın ile Mahmut Kuruoğlu takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
img

12 yıl sonra sil baştan! iPhone'larda bildiğiniz her şey değişiyor
img

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı
Özdağ'ın can güvenliği tehlikede mi? Son gelişmeyi Bartu Soral duyurdu

Özdağ'ın can güvenliği tehlikede mi? Son gelişmeyi Bartu Soral duyurdu
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek

14 yaşındaki kıza istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.