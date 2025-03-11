Denizli'de Okul Sporları Futbol Gençler Grup Şampiyonası Sonuçlandı

Okul Sporları Futbol Gençler Grup Şampiyonası maçları, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 20 takımdan 360 sporcunun Yarı Final bileti için mücadele ettiği şampiyona düzenlenen ödül törenleriyle sona erdi.

Okul Sporları yarışmalarında heyecan devam ediyor. 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Futbol Gençler Grup Müsabakaları, Denizli'nin ev sahipliğinde yapıldı. Üç farklı sahada gerçekleştirilen ödül törenleriyle turnuva tamamlandı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen müsabakalarda, kızlarda 8 takım, erkeklerde ise 12 takım yarıştı. Erkeklerde 3 grup, kızlarda ise 2 grup üzerinden oynanan maçlarla grup liderleri belirlendi. Erkeklerde Manisa Spor Lisesi, İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi ve Kütahya Spor Lisesi takımları; kızlarda ise İstanbul TOKİ Atakent Spor Lisesi ve Aydın İncirliova Spor Lisesi takımları gruplarından birinci olarak çıkmayı başardı ve ilerleyen tarihlerde düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kınıklı, Servergazi ve Akkonak Futbol Sahalarında, üç gün boyunca süren karşılaşmalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgelerini, Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Müdürü Pelin Yalçın ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Erdem Aydın ile Mahmut Kuruoğlu takdim etti. - DENİZLİ