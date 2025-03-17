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Denizli'de Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Yarı Finalleri Başlıyor

Denizli'de Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Yarı Finalleri Başlıyor
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18-21 Mart tarihleri arasında Denizli'de gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Yarı Finalleri'nde 9 ilden 16 takım yarı final bileti için mücadele edecek. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılacak.

Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Yarı Finalleri, 18- 21 Mart tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. dört gün boyunca sürecek müsabakalarda; 9 ilden 16 takım yarı final bileti arayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında, 18-21 Mart 2025 tarihleri arasında Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek Yarı Final Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda Antalya, Bursa, İstanbul, Konya, Mersin, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Denizli'den 8 erkek takımı ve 8 kız takımı olmak üzere toplam 192 sporcu yarı final bileti için Denizli'de sahne alacak. Kızlar kategorisi karşılaşmaları Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşirken, Erkekler ise Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Yarı Final Şampiyonasında illerini temsil etme hakkı kazanacak. Yarışmaların teknik toplantısı 17 Mart 2025 Pazartesi günü saat 17.00'da Pamukkale Satranç Salonu'nda yapılacak. Şampiyona açılış seremonisi ise 18 Mart 2025 Salı Günü saat 09.30'da Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar sürerken Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Okul sporları, gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimini destekleyen önemli bir platformdur. Bu tür organizasyonlar, hem sporun yaygınlaşmasına katkı sağlıyor hem de gençlerimize geleceklerini şekillendirme imkanı sunuyor. Şampiyonada mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyor, Denizli olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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