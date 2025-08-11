Denizli'de Okçuluk Şampiyonası: Gençler Türkiye'yi Temsil Edecek

Denizli'de Okçuluk Şampiyonası: Gençler Türkiye'yi Temsil Edecek
Güncelleme:
Denizli'de 9-18 yaş arasındaki gençler, yapılan okçuluk şampiyonasında başarılı oldu. Minikler, gençler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yarışan 90 sporcu, Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Denizli Okçuluk İl Temsilciliği iş birliği okçuluk yarışmaları yapıldı. Sıcak havaya rağmen şampiyonaya katılımın yüksek olması dikkatlerden kaçmadı. Minikler, gençler, yıldızlar ve büyüklerden oluşan 4 kategoride yaklaşık 90 sporcu yay gerdi. Yarışmaların sonunda dereceye giren sporcular Denizli'yi Türkiye Şampiyonasında teşmil etme hakkı kazandı.

"Okçuluk çocuklarımızda olmayan sabrı öğretiyor"

Yarışmalar hakkında bilgiler veren Denizli Okçuluk İl Temsilcisi Sevinç Bursalı, "Denizli'de okçuluk artık ivme kazanmaya başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kursları ve özel kursların destekleriyle ilimizde Türkiye Şampiyonası düzeyinde her ay yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar tecrübe kazandıkça başarı yüzdemizde artmaya devam ediyor. Okçuluk en başta şu anda çocuklarımızda olmayan sabrı öğretiyor. Sabrın yanında duruş konsantrasyon, odaklanma, bir şeyi kendi başına başarabilme ve kendini yenmeyi öğreniyor. Şu anda sınav sistemine göre yaşadığımız için at yarışı gibi olan çocuklarımız burada kendisiyle yarışmayı, kendi hedefini gerçekleştirmeyi öğreniyorlar" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
