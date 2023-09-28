Denizli'de Nail Koç Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı

Denizli'de düzenlenen 5. İller Arası Kick Boks Ligi 2. Etap Müsabakalarında 35 madalya kazanan Nail Koç Spor Kulübü ve antrenör Kaan Öz'ün sporcuları büyük bir başarıya imza attı.

Denizli'de geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 5. İller Arası Kick Boks Ligi 2. Etap Müsabakaları, farklı illerden 930'u aşkın sporcunun katılımıyla tamamlandı. Turnuvada Denizlili sporcular göstermiş oldukları performans ile göz doldururken, Denizli'nin başarılı kulüplerinden Nail Koç Spor Kulübü turnuvaya damga vurdu. Denizli'nin büyükler kategorisinde ilk ve tek Türkiye şampiyonu olan Kaan Öz'ün 35 madalya kazanan öğrencileri, önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvanın en fazla madalya kazanan kulübü olmanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Kaan Öz, kulüp olarak toplamda 35 madalya kazandıkları turnuvanın sporcuları için güzel bir tecrübe olduğunu söyledi. Milli takımı belirleme müsabakaları olan Türkiye şampiyonalarına sıkı çalıştıklarına işaret eden Öz, "İlimizde yapılan bu müsabakalar, sporcuların eksiklerini görmeleri için büyük bir şans.

Geçen yıl milli takıma 2 sporcu verdik. İlimizde, ülkemizi temsil etme yeterliliğine sahip bir çok potansiyelin var. Benim amacım, Denizli'nin kick boksta daha bilinir bir şehir olmasını sağlamak. Bu beni motive ediyor. Kick boks camiası gerçekten çok büyük bir camia ve bu camianın bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Ülkeme ve şehrime kick boks kanalı ile hizmet etmek beni mutlu ediyor. Denizli'de kick boks yapmak isteyen herkes bize ulaşabilir" dedi. - DENİZLİ