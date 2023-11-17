Denizli'de Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan motosiklet uygulamaları il genelinde aralıksız olarak devam ediyor. Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde hız limitlerine uymaları, dikkatli olmaları ve trafik kuralarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Denizli (İHA) – Denizli'de trafik denetleme ekipleri, il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetlemelerine aralıksız olarak devam ediyor.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan motosiklet uygulamaları il genelinde aralıksız olarak devam ediyor. Motosikletlerin karıştığı kazaları en aza indirilmesi ve yaşanabilecek kazalarda oluşabilecek ölüm veya yaralanmaların önüne geçmek amacıyla tedbirleri sıkı tutan trafik ekipleri, araç yoğun olduğu bölgelerde motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalar gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde araç ve sürücülerin sorgularının ardından, ekipler sürücülere hız limitlerine uymaları, dikkatli olmaları ve trafik kuralarına riayet etmeleri konularında da uyarılarda bulunuyor.

Sürücüler ve vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanan motosiklet denetimlerinin, kazaların önlenmesi ve en aza indirilmesi amacıyla önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ