Denizli'de "Minik Eller Hentbol Şenliği" düzenlenecek - Haberler

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Denizli'de "Minik Eller Hentbol Şenliği" düzenlenecek

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Denizli'de 'Minik Eller Hentbol Şenliği' düzenlenecek

Denizli'de "Minik Eller Hentbol Şenliği", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından yeniden düzenlenecek.

Denizli'de "Minik Eller Hentbol Şenliği", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından yeniden düzenlenecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan şenlik, 2 yıllık aranın ardından 21-23 Haziran'da Denizli Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılacak.

Denizli ve ilçelerden gelen 9-11 yaş aralığındaki yüzlerce çocuğun ilk hentbol deneyimlerini yaşayacakları şenlik, "sert kuralların olmadığı, kazanan kaybedenin önemsiz olduğu, güler yüzlü, neşeli bir ortam" ilkelerine sadık kalarak yedinci kez gerçekleştirilecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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