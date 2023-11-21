Denizli'de masa tenisi turnuvasının kazananları belli oldu

Denizli'de 125 sporcunun katıldığı ve 6 gün süren masa tenisi turnuvası başarıyla tamamlandı. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.

Denizli'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda altı gün süren Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı. Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan ve 125 sporcunun katıldığı organizasyonda dün akşam final maçları oynandı. Çekişmeli geçen final maçları sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Şampiyonlara kupa ve madalyalarını Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti. - DENİZLİ